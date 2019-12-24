Sivasspor'da Robinho sesleri! Geri mi dönüyor? | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da Robinho sesleri! Geri mi dönüyor? | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Sivasspor'da Robinho sesleri! Geri mi dönüyor? | Transfer Haberleri

6 saat önce

Sivasspor, devrenin son maçında karşılaşacağı Göztepe'ye bilenirken bir yandan da transferde kolları sıvadı.

Sivasspor'da Robinho sesleri! Geri mi dönüyor? | Transfer Haberleri, System.String[]

Sivasspor, devrenin son maçında karşılaşacağı Göztepe'ye bilenirken bir yandan da transferde kolları sıvadı. Kırmızı-Beyazlılar'ın gündeminde eski yıldızı Robinho var.


Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Kırmızı-Beyazlı yönetimin, Başakşehir'de şans bulamayan ve yolcular listesinde olan Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.


Yiğidolar'da gösterdiği etkili performansla Başakşehir'e transfer yapan Robinho'nun bonservissiz bir şekilde takıma kazandırılması bekleniyor. Robinho'nun da Sivas'a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. (Fanatik)

Başakşehir, Sivasspor, Robinho, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:22 
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