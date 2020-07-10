Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi

DEMİR Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 32'nci hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde bugün basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak uçakla İstanbul'a gidecek. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında 12 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.