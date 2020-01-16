Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı - Son Dakika Spor

Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı

6 saat önce

Demir Grup Sivasspor'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesinin askıya alındığı duyuruldu.

Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesinin askıya alındığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.

Rybalka, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında kırmızı-beyazlı formayı giymişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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