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Sivasspor'da Rybalka'nın sözleşmesi askıya alındı
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesinin askıya alındığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor'da Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesinin askıya alındığı duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Serhiy Rybalka ile aramızdaki mevcut TFF profesyonel futbolcu sözleşmesi, oyuncumuzun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasından dolayı haziran ayına kadar geçici olarak askıya alınmıştır." denildi.
Rybalka, bu sezon oyuna sonradan dahil olduğu Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında kırmızı-beyazlı formayı giymişti.
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