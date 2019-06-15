Sivasspor'da Samassa an meselesi!
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:20 Kaynak: İHA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
Kulübü, transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyor. Alınan bilgiye göre Teknik Direktör Rıza Çalımbay
, Fransa
ekiplerinden Troyes ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Malili file bekçisi Mamadou Samassa ile temasa geçti. Transferde bir aksilik olmazsa 1.98'lik dev file bekçisinin önümüzdeki günlerde Türkiye
'ye gelmesi bekleniyor. Transferle ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin kesinlik kazandıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Kaleci Mamadou Samassa'nın da Sivasspor'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade edildi. Diğer yandan kaleci Samassa, geçen sezon Fransa Ligue 2'de çıktığı 36 maçta toplam 28 gol yedi.
(İHA)
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