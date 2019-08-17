Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Samassa hastaneye kaldırıldı
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Sivasspor'da Samassa hastaneye kaldırıldı

47 dakika önce

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı.

Sivasspor'da Samassa hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig ilk hafta mücadelesinde yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı.
İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına gelen bir topa yükselen Tyler Boyd ve Mamadou Samassa, çarpışarak yerde kaldılar. Sağlık ekipleri hemen sahaya girerek iki oyuncuya da müdahalede bulunurken, Boyd'un tedavisi saha içinde yapıldı, Samassa ise saha kenarına getirildi. Samassa, sağlık ekiplerine kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek bir anda baygınlık geçirdi ve yere düştü. Sonrasında saha kenarına gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Samassa'nın ambulansa bindirildiği sırada bilincinin açık olduğu görüldü.


Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:45 Kaynak: DHA
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