Sivasspor'da sezon hazırlıkları
2 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:11 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
İdmana, Sivasspor'un Partizan
'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Armin Djerlek de katıldı.
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