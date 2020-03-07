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Sivasspor'da Skuletic depremi! Sezonu kapattı...
6 saat önce
Antrenmanda sakatlanan kaptan Ziya Erdal'ın da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Antrenmanda sakatlanan kaptan Ziya Erdal'ın da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Detaylar birazdan...
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:54
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