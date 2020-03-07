Sivasspor'da Skuletic depremi! Sezonu kapattı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'da Skuletic depremi! Sezonu kapattı... - Son Dakika Spor

Sivasspor'da Skuletic depremi! Sezonu kapattı...

6 saat önce

Antrenmanda sakatlanan kaptan Ziya Erdal'ın da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Sivasspor'da Skuletic depremi! Sezonu kapattı..., System.String[]

Antrenmanda sakatlanan kaptan Ziya Erdal'ın da 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Detaylar birazdan...


Ziya Erdal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:54 
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