Sivasspor'da Skuletic'in parmağı kırıldı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final il maçında DG Sivasspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 0-0 golsüz biten maçta Sivasspor'un yeni transferi Skuletic'in parmağının kırıldığı öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde Sivasspor'a gelen Skuletic'in dün oynanan kupa maçında el parmağının kırıldığı için bugün ameliyat olacağı öğrenildi. Skuletic'in Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak olan maçta dinlendirileceği kaydedildi.

32 yaşındaki forvet oyuncusu Skuletic'in parmağındaki kırık sebebiyle Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)