Sivasspor'da şok sakatlıklar! - Son Dakika

Sivasspor'da şok sakatlıklar!

08.01.2021 09:35
Sivasspor'da şok sakatlıklar!, System.String[]

DG Sivasspor'da, sakatlığı bulunan futbolcular Marcelo Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

DG Sivasspor'da, sakatlığı bulunan futbolcular Marcelo Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

DG Sivasspor'da sakatlığı bulunan; Marcelo Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında kulüp doktoru Burak Ayyıldız, açıklamada bulundu. Ayyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Marcelo Goiano'nun sol kalçasındaki kronik dejenerasyon ve sıkışma problemine bağlı olarak yeniden ağrıları oluşan ve en az 2 hafta tedavi planı oluşturulan oyuncumuzun tedavisi devam etmektedir. Serhiy Rybalka'nın sağ diz dış kıkırdakta hasar tespit edilen oyuncumuzun 2 hafta daha takımdan ayrı tedavisinin devam etmesini planlıyoruz. Mustapha Yatabare'nin ise ligde son oynadığımız Yeni Malatyaspor maçının ardından Yatabare'ye yapılan kontrollerde sağ kasık adalesinde seviye 2 yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun 2 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz."

-İHA-

Sivasspor'da şok sakatlıklar!

Mustapha Yatabare, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da şok sakatlıklar! - Son Dakika Spor


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