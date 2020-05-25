Sivasspor'da teknik heyet ve futbolculara ikinci kez Kovid-19 testi yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcu, teknik heyet ve personele ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında ikinci kez Kovid-19 testi gerçekleştirildi.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcuları, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi, tesislerde ve stadyumda görevli olan personele ikinci kez koronavirüs testi yaptı.