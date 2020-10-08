Sivasspor'da testler negatif
08.10.2020 20:03
MKE Ankaragücü maçı öncesi DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.
MKE Ankaragücü maçı öncesi DG Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara korona virüs testi uygulandı, yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcu, teknik heyet ve destek ekibin korona virüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ankaragücü ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Başkent Kupası öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize yapılan COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - SİVAS
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