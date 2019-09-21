Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor! 3 eksik...
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Sivasspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor! 3 eksik...

1 saat önce

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.

Sivasspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor! 3 eksik..., System.String[]

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.


Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Kaleci Muammer Yıldırım idmana katılmadı.


Barış Yardımcı, Rıza Çalımbay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:45 
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