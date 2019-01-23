Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Sivasspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

52 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maç oynadı.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Fousseni Diabate, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekipte sıcak bir ortam bulduğunu belirten Diabate, "Takımım için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım gerçekten beni iyi karşıladılar. Güzel bir atmosfer ve sıcak bir ortam var." diye konuştu.

Sivasspor'a transferi öncesinde milli futbolcu Çağlar Söyüncü'den bilgi aldığını dile getiren Diabate, "İlk önce takımın hedeflerini düşünüyorum. Bireysel olarak da gol atmayı arzuluyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım. Trabzonspor maçına çok iyi hazırlanacağız. Gerçekten büyük bir maç, büyük bir mücadele olacak. İçeride oynayacağız ve taraftarımızı üzmemek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Trabzonspor, Sivasspor, Spor
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