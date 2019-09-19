Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.

Açma germe hareketlerinin ardından antrenman top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Serhiy Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Sivasspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Ağaoğlu: Bugünlerin yaşanacağını biz biliyorduk
Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:01:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]