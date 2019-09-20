Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

32 dakika önce

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.


Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.


Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Sivasspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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