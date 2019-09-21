Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
26 dakika önce
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:52 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı.
Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı ve Kaleci Muammer Yıldırım idmana katılmadı.
Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti Göztepe, Konyaspor'u 1-0 mağlup etti! Günlük burç yorumları 21 Eylül 2019 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) Hayatını kaybeden Neslican Tay için "Son mesajını görmemişim" diyen Duygu Özaslan kendisini savundu