Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da, Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Sivasspor'da, Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

- Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları başladıSİVAS - Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

- Sivasspor'da, Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

SİVAS - Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, geçen hafta Alanyaspor maçında ilk yarı kötü oynadıklarını ikinci yarı ise biraz toparlandıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını ifade ederek, "Demek ki iyi hazırlanamamışız ama biz iyi takımız. Eksiklerimiz olmasına rağmen, cezalılarımız da vardı, transfer eksiklerimizde var. Biran önce onlarla birlikte Trabzon maçına hazırlanacağız. Bir maç kaybettik sonu değil fakat dediğim gibi önümüzde bir Trabzon maçı var.Kazanacağımız bir maç. Evimizde. İki maçta deplasmandaydık, şimdide evimize döndük. İyi hazırlanıp galip gelmek istiyoruz" dedi.
"Bu hafta büyük ihtimalle aramızda olacaklar"
Keleş, yapacakları transferlerin büyük ihtimalle bu hafta takımda olacaklarını belirterek, "Devre arasında transfer yapabilmek çok zor. Çok uğraşıyoruz. 15-20 gündür uğraştığımız oyuncular var. Getirtemiyoruz. Maddi külfetler çok yoğun. Kulübümüz için uygun şartları arıyoruz ama bu hafta büyük ihtimalle bitecek aramızda olacaklar. Takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları aramıza katmak için uğraşıyoruz. İnşallah bu hafta içinde olurlar ve Trabzon maçında hazır bir şekilde devam ederiz. 3 tane yabancı düşünüyoruz. İkisi ofansif bir defansif stoper. Trabzon maçı onlarda Başakşehir'e mağlup oldular. Bizde deplasmanda kötü oynayıp geldik. Zor maç olacak, Trabzon'da formda bir takım. Bizde son 2 mağlubiyetimizi unutturup içeride seyircimizin desteğiyle galip gelmek için uğraşacağız. Bunu yapacak güçteyiz. Bir maçla takımı değerlendirmiyorum. Çünkü o takım benim takımım değildi. İnşallah iyi bir oyunla Trabzon maçında galip geliriz" şeklinde konuştu.
Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. İdmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından dar alanda oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmana hafif sakatlığı bulunan tecrübeli kaleci Tolgahan Acar ise katılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:49 Kaynak: İHA

Trabzon, Sivasspor, Trabzonspor, Spor
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