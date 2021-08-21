Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 2'nci hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına takım halinde başladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 17.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı.