Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Trabzonspor Mesaisi Başladı

Sivasspor'da Trabzonspor Mesaisi Başladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi bir oyunla Trabzonspor maçında galip gelmek istediklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi bir oyunla Trabzonspor maçında galip gelmek istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Hakan Keleş, Sivasspor, Trabzonspor, Spor
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