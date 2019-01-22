Sivasspor'da Trabzonspor Mesaisi Başladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi bir oyunla Trabzonspor maçında galip gelmek istediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:35 Kaynak: AA
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