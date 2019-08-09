Sivasspor'da transfer
1 saat önce
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor, Portekiz'in Porto takımından 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi 1 yıl kiralık olarak transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:50 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor
, Portekiz
'in Porto
takımından 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi 1 yıl kiralık olarak transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı.
Forvet arkası ve orta sahanın solunda görev yapan Fernando Andrade, kariyerinde çıktığı 166 maçta 41 gol attı.
Sivasspor, Porto'dan Fernando Andrade'yi kiraladı! Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da Mesut Özil ve Kolasinac, kadro dışı bırakıldı Galatasaray'ın gündemindeki Falcao: Hayatımdaki 4 kadını da düşünmem gerekiyor