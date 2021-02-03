Sivasspor'da Tyler Boyd ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika

Sivasspor'da Tyler Boyd ilk resmi maçına çıktı

03.02.2021 15:52
Sivasspor'da Tyler Boyd ilk resmi maçına çıktı, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Tyler Boyd, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşan DG Sivasspor'da yeni transfer Tyler Boyd, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 26 yaşındaki futbolcu Boyd, kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı. Maçın 55. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt'un yerine oyuna giren Boyd, performansı ile taraftarlardan beğeni kazandı.

Bu sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu transferin son gününde Sivasspor'a transfer olmuştu.

-İHA-

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivasspor'da Tyler Boyd ilk resmi maçına çıktı - Son Dakika


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