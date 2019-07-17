Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Uğur ve Ali sağlık kontrolünden geçti
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Sivasspor'da Uğur ve Ali sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural ile savunma oyuncusu Uğur Çiftçi sağlık kontrolünden geçirildi.

Sivasspor'da Uğur ve Ali sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural ile savunma oyuncusu Uğur Çiftçi sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Uğur ve Ali, Ankara'da Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Uğur Çiftçi, Ali Şaşal, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:10 Kaynak: AA
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