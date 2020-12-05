Sivasspor'da Yasin Öztekin'in testi pozitif çıktı
05.12.2020 19:34
Demir Grup Sivasspor'da, Trabzonspor maçı öncesi futbolculardan Yasin Öztekin ile 1 personelin testi pozitif çıktı.
Demir Grup Sivasspor'da, Trabzonspor maçı öncesi futbolculardan Yasin Öztekin ile 1 personelin testi pozitif çıktı.
Üst üste gelen koronavirüs vakaları nedeni ile sıkıntı yaşayan Sivasspor'da bugün yapılan testler sonucunda futbolculardan Yasin Öztekin de pozitif olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztekin, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.Kulüpten yapılan açıklamada ise 1 personelin de testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
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