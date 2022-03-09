Sivasspor'da Yatabare şoku! - Son Dakika
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Sivasspor'da Yatabare şoku!

09.03.2022 12:53
Sivasspor'da Yatabare şoku!

DG Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sakatlandığını açıkladı.

DG Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sakatlandığını açıkladı. Yatabare, bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor'da Mustapha Yatabare şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp golcü oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Yatabare'nin sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Sivasspor Doktoru Burak Ayyıldız, "Oyuncumuz Mustapha Yatabare, Antalyaspor maçının ardından sol kasıktan uyluğun iç kısmına uzanan ağrı ve sertlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvurdu. Oyuncumuza yapılan kontrollerinde sol uyluk iç kısmında ve arka adalede orta ve hafif seviyeli yırtıklar tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" dedi.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Sivasspor'da Yatabare şoku!
Sivasspor'da Yatabare şoku!

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Mustapha Yatabare, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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