Sivasspor'da Yeni Malatyaspor Maçının Mesaisi Başladı
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Demir Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hakan Keleş
yönetimindeki antrenmanda, Bursaspor
karşısında forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.
Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 8 Mart
Cuma günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu
'nda karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:37 Kaynak: AA
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