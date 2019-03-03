Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Yeni Malatyaspor Maçının Mesaisi Başladı

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor Maçının Mesaisi Başladı

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor'da Yeni Malatyaspor Maçının Mesaisi Başladı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda, Bursaspor karşısında forma giyen futbolculara yenilenmeye yönelik çalışma programı uygulandı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:37 Kaynak: AA

Evkur, Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 2-0 ile Geçti Başakşehirli Edin Visca, Yeni Malatyaspor Maçını da Boş Geçmedi

Galatasaray, Yenilmezlik Serisini 10 Maça Çıkardı Galatasaray, Lider Başakşehir'in 8 Puan Gerisine Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 21:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da Yeni Malatyaspor Maçının Mesaisi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]