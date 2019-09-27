Sivasspor'da yeni sezon formaları satışta

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor Futbol Takımı'nın bu sezon giydiği formalar satışa çıktı.



Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan forma tanıtımında, kırmızı ve beyaz formaların Sivas kent meydanındaki Sivaspor Store'de ve AVM'deki storeden satışa sunulduğu belirtildi. Diğer formaların ise yakın zamanda satışa sunulacağı da öğrenildi.



Öte yandan taraftarlar ise sosyal medyadan formaların geç satışa başlamasından dolayı tepki gösterdiler. - SİVAS