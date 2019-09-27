Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da yeni sezon formaları satışta
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor'da yeni sezon formaları satışta

43 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor Futbol Takımı'nın bu sezon giydiği formalar satışa çıktı.

Sivasspor'da yeni sezon formaları satışta, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor Futbol Takımı'nın bu sezon giydiği formalar satışa çıktı.


Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan forma tanıtımında, kırmızı ve beyaz formaların Sivas kent meydanındaki Sivaspor Store'de ve AVM'deki storeden satışa sunulduğu belirtildi. Diğer formaların ise yakın zamanda satışa sunulacağı da öğrenildi.


Öte yandan taraftarlar ise sosyal medyadan formaların geç satışa başlamasından dolayı tepki gösterdiler. - SİVAS

Sivasspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk Telekom depremden bu yana hizmet veremiyor! Kullanıcılar tepkili
Sosyal medyada 'köprüde halat koptu" söylentisini yayanlara inceleme başlatıldı Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu Ebru Gündeş paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:41:16. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da yeni sezon formaları satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]