Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yarım sahada çift kale maçla süren antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmanı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkan Faruk Taşseten ve yönetici Ekrem Munar da takip etti.
Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:10 Kaynak: AA
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