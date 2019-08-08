Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:10 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yarım sahada çift kale maçla süren antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmanı, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz
, asbaşkan Faruk Taşseten
ve yönetici Ekrem Munar
da takip etti.
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