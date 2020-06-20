Sivasspor'dan Akhisarspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor Kulübü, teknik direktörü Yılmaz Vural, 3 futbolcusu, 1 antrenörü ile 7 kulüp çalışanında yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Akhisarspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Covid-19 PCR testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)