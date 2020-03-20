Sivasspor'dan anlamlı paylaşım

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri için anlamlı bir paylaşımda bulundu.



Sivasspor, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlilerini unutmadı. Dün başlayan kampanyayla birlikte saat 21.00'de tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.



Sivasspor ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



" Türkiye, saat 21.00'de sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu gösterdi. Dualarımız sizlerle."



Yapılan bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni topladı. - SİVAS