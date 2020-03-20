Sivasspor'dan anlamlı paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'dan anlamlı paylaşım - Son Dakika Spor

Sivasspor'dan anlamlı paylaşım

6 saat önce

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Sivasspor'dan anlamlı paylaşım, System.String[]

DG Sivasspor Kulübü, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlileri için anlamlı bir paylaşımda bulundu.


Sivasspor, sosyal medya hesabından korona virüsü salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık görevlilerini unutmadı. Dün başlayan kampanyayla birlikte saat 21.00'de tüm sağlık çalışanlarına vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışlarla destek verdi.


Sivasspor ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:


" Türkiye, saat 21.00'de sağlık çalışanlarıyla birlikte olduğunu gösterdi. Dualarımız sizlerle."


Yapılan bu paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni topladı. - SİVAS

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:55 Kaynak: İHA

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