Sivasspor'dan Antalya hatırası!

Süper Lig'in 33. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Süper Lig'in 33. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu galibiyet pozu verdi. Antalyaspor Stadyumu'nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 36'da Tyler Boyd, 47'de Mustapha Yatabare ve 90+4'te Erdoğan Yeşilyurt attı. Ligdeki onuncu galibiyetini alan ve Konyaspor maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Antalyaspor maçının ardından galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma "Antalya hatırası" notu da eklendi. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

Son Dakika

Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı

Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor

AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi

Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı