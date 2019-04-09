Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı

Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı

2 saat önce

Demir Grup Sivasspor Kulübü, vefat eden Sivas Belediyespor yöneticisi Cengiz Kuzucuoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor Kulübü, vefat eden Sivas Belediyespor yöneticisi Cengiz Kuzucuoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Sivas Belediyespor Asbaşkanı Cengiz Kuzucuoğlu'nun bu sabah hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Cengiz Kuzucuoğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Sivas Belediyespor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:10 Kaynak: AA

Sabah, Sivas, Sivasspor, Spor
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