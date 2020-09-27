Sivasspor'dan Bolingi'ye geçmiş olsun mesajı
DG Sivasspor Kulübü, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'ni için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
DG Sivasspor Kulübü, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'ni için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Sivasspo-Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseği çıkmıştı.
Kırmızı-beyazlı kulüp maçın ardından sosyal medya hesabından sakatlanan futbolcu için, "Geçmiş olsun Ankaragücü. Sporcunuza acil şifalar dileriz" notunu paylaştı. - SİVAS
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