Sivasspor'dan Bolingi'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Sivasspor'dan Bolingi'ye geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'ni için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sivasspor'dan Bolingi'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

DG Sivasspor Kulübü, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'ni için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Sivasspo-Ankaragücü karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanan futbolcu Jonathan Boling'nin sol dirseği çıkmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp maçın ardından sosyal medya hesabından sakatlanan futbolcu için, "Geçmiş olsun Ankaragücü. Sporcunuza acil şifalar dileriz" notunu paylaştı. - SİVAS

Sivasspor'dan Bolingi'ye geçmiş olsun mesajı

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'dan Bolingi'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

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