Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi.
Kırmızı-beyazlılar, Moldova'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.
Demir Grup Sivasspor, 90+5'te Yatabare ile bir penaltıdan yararlanamadı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor