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Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti

22.07.2021 21:53

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Petrocub'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golümüzü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti. Yatabare 90+5'te penaltıdan yararlanamadı. Rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Petrocub ile karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlılar, Moldova'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti

Demir Grup Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Caner Osmanpaşa kaydetti.

Demir Grup Sivasspor, 90+5'te Yatabare ile bir penaltıdan yararlanamadı.

Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti

İki takım arasındaki rövanş maçı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.

Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti

Uefa Avrupa Ligi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan dev adım! Temsilcimiz, Konferans Ligi'nde Petrocub'u Moldova'da 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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