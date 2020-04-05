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Sivasspor'dan "Evde kal, ev hayat dolu" paylaşımı
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem için vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Demir Grup Sivasspor'umuz bu sezon evinde hiç maç kaybetmedi. Sen de evde kal, kaybetme. Evde kal, ev hayat dolu." ifadelerine yer verildi.
Kırmızı-beyazlı ekibin iç sahada oynadığı karşılaşmaların videolarının da yer aldığı paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:00 Kaynak: AA
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