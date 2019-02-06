Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan Fatih Terim'e Başsağlığı

Sivasspor'dan Fatih Terim'e Başsağlığı

12 dakika önce

Demir Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında ölen babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Fatih Terim'e Başsağlığı, System.String[]
Demir Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında ölen babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Talat Terim'e yüce Allah'tan rahmet, sayın Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

Adana, Sivasspor, Fatih Terim, Spor
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