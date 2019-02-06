Sivasspor'dan Fatih Terim'e Başsağlığı
12 dakika önce
Demir Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında ölen babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.
Demir Grup Sivasspor yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında ölen babası Talat Terim için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sivasspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhum Talat Terim'e yüce Allah'tan rahmet, sayın Fatih Terim'e ve Terim ailesinin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:46 Kaynak: İHA
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