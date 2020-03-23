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Sivasspor'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
33 dakika önce
DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dilenirken, şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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