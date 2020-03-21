Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Sivasspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Sivasspor Kulübü, takımda ve idari kadroda korona virüsü tespit edilen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Dualarımız ve desteğimiz sizlerle. Bu günleri hep birlikte aşacağız."

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:40 Kaynak: İHA

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