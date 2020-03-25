Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.



Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı. - SİVAS