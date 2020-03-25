Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

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Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
DG Sivasspor Kulübü, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Ayrıca paylaşımın sonunda #BirlikteBasaracağız etiketi yer aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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