Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edilen sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:


"Geçmiş olsun Galatasaray Spor Kulübü. En kısa sürede güzel haberler paylaşmanız dileğimizle. Dualarımız Albayrak ailesi için." - SİVAS

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:46 Kaynak: İHA

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