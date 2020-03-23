Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta korona virüs tespit edilen sarı-kırmızılılar için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Geçmiş olsun Galatasaray Spor Kulübü. En kısa sürede güzel haberler paylaşmanız dileğimizle. Dualarımız Albayrak ailesi için."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:55 Kaynak: İHA

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