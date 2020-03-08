Sivasspor'dan Galatasaray maçı açıklaması! 'Biletler tükendi...'

Süper Lig'de bugün oynanacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçı öncesinde Sivasspor'dan açıklama geldi.



Sivasspor, Galatasaray maçı için satışa çıkarılan 27 bin 532 biletin tamamının satıldığını açıkladı.



Öte yandan Sivasspor'un sosyal medya hesabından "Bugün saat 19.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray müsabakasında Yeni 4 Eylül Stadyumu kapıları saat 15.30'dan itibaren açılacaktır." duyurusu yapıldı.





Sivasspor, Galatasaray maçı için satışa çıkarılan 27 bin 532 biletin de tükendiğini açıkladı. https://t.co/70zYFTQHmU



— Spor Arena (@sporarena) March 8, 2020