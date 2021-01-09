Sivasspor'dan galibiyet pozu! - Son Dakika

Sivasspor'dan galibiyet pozu!

09.01.2021 17:16
Sivasspor'dan galibiyet pozu!, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 41 ve 47. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Ligdeki beşinci galibiyetini alan ve Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni topladı. - SİVAS

Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'dan galibiyet pozu! - Son Dakika Spor


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