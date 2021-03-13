Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı

Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız