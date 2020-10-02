Sivasspor'dan Gençlerbirliği'ne geçmiş olsun mesajı

Gençlerbirliği'ne yapılan korona virüs testi sonucunda iki futbolcu ve iki personelde pozitif vakaya rastlanılmasının ardından DG Sivasspor Kulübü geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun kırmızı kara. Sporcularınıza ve personelinize acil şifalar dileriz" denildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)