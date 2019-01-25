Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan Göksel Gencer'e Başsağlığı Mesajı

Sivasspor'dan Göksel Gencer'e Başsağlığı Mesajı

2 saat önce

Sivasspor Kulübü, evinde ölü bulunan kırmızı-beyazlıların eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Göksel Gencer'e Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Sivasspor Kulübü, evinde ölü bulunan kırmızı-beyazlıların eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.


Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarından altyapı takımlarımızda kaleci antrenörü olarak görev yapan Göksel Gencer'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Göksel Gencer, dün Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:09 Kaynak: AA

Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti

Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü Kız Arkadaşının Annesini Öldürmekle Suçlanan Sanıktan İlginç Savunma: Kendi Eşi Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:29:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan Göksel Gencer'e Başsağlığı Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]