Sivasspor'dan Göksel Gencer'e Başsağlığı Mesajı

Sivasspor Kulübü, evinde ölü bulunan kırmızı-beyazlıların eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sivasspor Kulübü, evinde ölü bulunan kırmızı-beyazlıların eski kaleci antrenörlerinden Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımladı.





Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarından altyapı takımlarımızda kaleci antrenörü olarak görev yapan Göksel Gencer'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Gencer'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



Göksel Gencer, dün Mersin'in Silifke ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.

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