Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan "Hakem" Açıklaması

Sivasspor'dan "Hakem" Açıklaması

1 saat önce

Sivasspor Kulübü, Süper Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı sonrası yapılan açıklamaların, bu hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı camiada huzursuzluğa sebep olduğunu bildirdi.

Sivasspor'dan
Sivasspor Kulübü, Süper Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı sonrası yapılan açıklamaların, bu hafta sonu oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi kırmızı-beyazlı camiada huzursuzluğa sebep olduğunu bildirdi.

Kulüpten yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, sezonun ikinci devresinin başlamasıyla hakemlerin de baskı altına alınma çabasının başlandığı savunularak, bu durumu üzülerek gözlemledikleri belirtildi.

"Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı sonrası ulusal ve yerel basında oluşturulmaya çalışılan hakemlere yönelik baskı ve karalamalar bu hafta sonu oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı öncesi camiamızda huzursuzluğa sebep olmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının hakemi Halil Umur Meler, 17. haftada Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının hakemiydi ve bu maçta aleyhimize önemli hatalar yapmasına rağmen Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi iyi niyetimizi koruyarak hiçbir olumsuz açıklama yapmadan, hakem camiasını zan altında bırakmamak adına sessiz kalmayı tercih ettik. Fakat son maçtan sonra görüyoruz ki rakiplerimiz bilinçli olarak yazılı ve görsel basında mağdur edebiyatı yaparak hakemler üzerinde baskı oluşturmaya çalışmaktadır. Demir Grup Sivasspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonundan, Merkez Hakem Kurulundan ve hakemlerimizden ayrıcalık değil, hak edene hak ettiğini veren adil bir yönetim ve kurallara bağlı olarak görev icra etmelerini ve mağdur edebiyatı yaparak kamuoyu oluşturmaya çalışılan açıklamalara da kulak asmamalarını bekliyoruz.

Söyleyecek birçok sözümüz varken futbol ortamına zarar vermemek adına hakemlerimizin baskı altına alınmaması ve müsabakaların huzur içerisinde devam etmesi için sükunetimizi korunup, hoşgörü ortamında ligin devam etmesini temenni ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Başakşehir, Trabzonspor, Sivasspor, Spor
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