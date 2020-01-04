Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Sivasspor Kulübü, trafik kazası yapan TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un U16 takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Sivasspor Kulübü, trafik kazası yapan TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un U16 takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un U16 takımının dün gece Rize'ye giderken Sivas'ta bir trafik kazası geçirmişti. Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, bu kaza sonrası Hatayspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:


"Çaykur Rize U16 takımıyla oynayacağı maç için yola çıkan Hatayspor U16 takımı kafilesinin bulunduğu otobüsün Sivas'ta kaza yaptığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yaralı sporculara acil şifalar diler, Hatayspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı
Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Son Dakika Haberleri
22:56 Demir Grup Sivasspor, Antalya kampına başladı - Son Dakika Spor
22:55 Berna Gözbaşı Bu takımı ligden düşürmeyeceğime söz veriyorum - Son Dakika Spor
22:55 Uğur Tütüneker Erkan Zengin kalibre değiştirir - Son Dakika Spor
22:54 Kasımpaşa, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
22:38 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 22:59:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]