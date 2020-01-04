Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika

Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Sivasspor Kulübü, trafik kazası yapan TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un U16 takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Sivasspor Kulübü, trafik kazası yapan TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un U16 takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un U16 takımının dün gece Rize'ye giderken Sivas'ta bir trafik kazası geçirmişti. Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, bu kaza sonrası Hatayspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sivasspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Çaykur Rize U16 takımıyla oynayacağı maç için yola çıkan Hatayspor U16 takımı kafilesinin bulunduğu otobüsün Sivas'ta kaza yaptığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Yaralı sporculara acil şifalar diler, Hatayspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor, Hatayspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı
Hatayspor'un genç takımını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi! Yaralılar var Osmanlıspor, Trabzonlu iş adamı Şenol Ayvaz'a satılıyor İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak

Son Dakika Haberleri
22:58 Türk STK'ler, Sudan'da 4 çocuk parkı yaptırdı - Son Dakika
22:57 SARIKAMIŞ Harekatı'nın 105'inci yılında kahraman ecdad anısına yapılan şehit... - Son Dakika
22:55 Senegal Cumhurbaşkanı elinde süpürgeyle sokak temizledi - Son Dakika
22:54 Lenfoma hastası Azra'dan vicdan çağrısı - Son Dakika
22:54 Savaşmayınca öldürülen Yunan askerler anıldı - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor'dan Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]