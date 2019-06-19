Son Dakika Haberleri: Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'a teşekkür
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Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'a teşekkür

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren kaleci Tolgahan Acar'a kulübe verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'a teşekkür, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sona eren kaleci Tolgahan Acar'a kulübe verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Tolgahan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'da sona erdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Tolgahan Acar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Üç sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen kaleci Tolgahan, 56 maçta görev aldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:06 Kaynak: AA
Sivasspor, Tolgahan Acar, Spor
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